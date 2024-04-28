Полиция задержала россиянина.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что убитые в Германии украинцы были военнослужащими.

В их заявлении сообщается, что мужчин 1987 и 2001 годов рождения убили 27 апреля на территории торгового центра в городе Мурнау-ам-Штафельзее (Бавария). Украинцам нанесли ножевые ранения. По подозрению в совершении двойного убийства задержали 57-летнего гражданина России.

"По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными", - отметили в МИД.

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Убийство украинцев в Германии: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая полиция сообщила об убийстве украинцев 23 и 38 лет в Мурнау. Сообщалось, что мужчин нашли с колото-резаными ранами на территории ТЦ.

Старший мужчина погиб на месте, младший - в больнице. Полицейские нашли и задержали 57-летнего россиянина. Впоследствии стало известно, что его арестовали.

Немецкие СМИ сообщали, что украинцы могли быть знакомы с нападавшим. У него есть не только российское гражданство, но и немецкое.

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