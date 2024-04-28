Певец появился на публике с танцовщицей.

Известный украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, появился в компании танцовщицы Юлии Сахневич. Они вместе посетили концерт Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве.

Позитив подогрел слухи о своей личной жизни. Как известно, певцу уже давно приписывают роман с хореографом Сахневич, с которой они вместе участвовали в "Танцах со звездами".

Неожиданно их снова заметили вместе. На концерте Пивоварова пара покупала напитки в буфете, а потом наслаждалась выступлением артиста.

Сам Позитив тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако не опровергает слухи о романе с Юлией. Обычно он просто уклоняется от ответа.

В частности, ранее певец признался, что все же состоит в отношениях, но не раскрыл, кто именно его вторая половинка.

"Я очень сильно хотел сделать это на День святого Валентина, поделиться. Потому что моей второй половинке это важно. Но потом я сказал, что давай пока не будем, потому что много других новостей. Где-то приятные, где-то неприятные. Я очень хочу это правильно сделать", - объяснил Позитив.

Отметим, что Позитив рассказывал о своем желании строить семью. Он поделился, что его любимая мотивирует его и помогает во всех начинаниях.

Напомним, ранее Позитив спел на крыше о потерянной любви в клипе "А может, хочешь?".

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