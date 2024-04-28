Сдача судна заказчику в лице Минобороны РФ должна состояться до конца 2024 года.

На днях на верфи в городе Городец Нижегородской области (Российская Федерация) состоялся спуск на воду специального учебного корабля по проекту 14400 "Николай Камов". Он предназначен для подготовки вертолетчиков морской авиации ВМФ России. Об этом со ссылкой на российские профильные ресурсы информирует Defense Express.

Сообщается, что сдача корабля заказчику в лице Министерства обороны России должна состояться до конца 2024 года. Плавсредство будет базироваться в городе Ейск на побережье Азовского моря, где расположен 859-й Центр подготовки пилотов морской авиации российского флота.

"По сути, рашисты построили учебный вертолетоносец размером с корвет, который непригоден для выхода в открытое море, но зато его вполне можно будет перегнать к месту базирования по внутренним водам РФ (то есть из Нижегородской области в Ейск)", - отмечают военные эксперты.

Издание уточняет, что вывод корабля из эллинга состоялся в октябре 2021 года. Таким образом, россияне уже потратили минимум три года на построение корабля, который отличается малыми размерами и реально сможет выполнять только учебные цели.

"На этом моменте возникает следующий парадокс: можно предположить, что россияне настолько медленно достраивали "Николай Камов", потому что не считали приоритетной программу по нему; но при этом можно оценить и то, что сам факт достройки этого учебного корабля свидетельствует и о том, что РФ продолжает тратить свои небезразмерные ресурсы и на военно-морской флот также", - резюмируют аналитики.

ВМФ России - последние потери

Накануне в Севастополе разоблачили подбитый корабль РФ. Сейчас россияне пытаются вернуть его в строй после удара Вооруженных сил Украины. Речь идет о БДК "проекта 775".

Ранее УНИАН сообщал, что 24 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по большим десантным кораблям России во временно оккупированном Крыму (в Севастополе) - атаковали "Ямал" и "Азов". Кроме кораблей, атака пришлась еще и на центр связи и несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ.

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