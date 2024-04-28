Собаки одной породы будут чувствовать себя несчастными без физических нагрузок, предупредили эксперты.

Перед тем, как выбрать себе домашнего любимца, надо знать породы собак, которые требуют особенного ухода.

Есть "собачьи примадонны" - животные, которые требуют большего регулярного ухода, чем остальные, об этом пишет The Scotsman, ссылаясь на сведения Американского кинологического клуба. Эксперты отметили, что по своей природе есть собаки, которые можно назвать наиболее избалованными, и, если у вас нет много времени, чтобы за ними ухаживать, то их не стоит заводить.

Какая собака требует особенного ухода - топ-5

На первом месте венгерская порода комодор. У этих животных шерсть похожа на дреды - их надо постоянно чистить и отделять друг от друга.

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Второе место заняла порода кавалер кинг Чарльз спаниель. Эксперты отметили, что за этими псами надо очень тщательно ухаживать, чтобы их шерсть не потеряла блеск и была аккуратной. Кроме того, эти животные - верные компаньоны, и они любят всегда быть рядом с хозяином.

На третьем месте еще одна порода из Венгрии - пули. Это собака-пастух, которая имеет длинную шерсть, и за ней надо хорошо ухаживать, иначе она запутается. Эти собаки намного меньше, чем комодоры.

На четвертом месте оказалась бельгийская овчарка малинуа. Шерсть этого животного не требует особого ухода, но есть другая проблема, к которой должны быть готовы хозяева собаки такой породы. С этими собаками нужно много работать - они должны выполнять какие-то задачи. Если животное не будет сосредоточено на какой-то работе, то может испытывать стресс и скучать.

На пятом месте рейтинга оказались порода бордер-колли. Такую собаку не стоит заводить людям, которые не смогут с ней долго гулять. Кроме того, животному такой породы нужно много физических нагрузок - без них оно будет плохо себя чувствовать и станет несчастным.

Интересные новости - сегодня это стоит прочитать о собаках

Ранее эксперты поделились, какая сильная порода собак и при этом любящая. Кинологи отметили, что, в частности, очень крепких ротвейлеров незаслуженно считают агрессивными. Отмечается, что животные этой породы, которые хорошо обучены, могут быть преданными и нежными домашними любимцами.

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