Против России воюют "Степові вовки", которых возглавляет пожилой военный "Дед". Он шутит, что военные живут средствами Пенсионного фонда.

Дедушки

Против армии Российской Федерации ведут "неофициальную" войну украинские дедушки, которых объединил в ротно-тактическую группу 67-летний Александр Таран - по-фронтовому "Дед".

Речь идет о бойцах, которые не входят в состав Вооруженных сил Украины из-за пожилого возраста. Однако это не мешает "Степовим вовкам" стоять за Запорожскую область и поддерживать фронт собственной смелостью и средствами волонтеров. Об этом в деталях пишет Reuters, пообщавшись с Тараном. В комментарии журналистам "Дед", смеясь, пошутил:

"Мы... живем благодаря Пенсионному фонду".

Отмечается, что подразделение "Степові вовки" состоит из десятков украинских мужчин, преимущественно возраста 60+. Речь идет об украинцах, считающихся слишком старыми для призыва в армию, но изъявившими желание воевать.

Передвигаясь за линией фронта на грузовиках с ракетными установками, они выполняют приказы полевых командиров и сотрудничают с другими войсками, внося свой вклад в работу ВСУ. При этом официальной поддержки от Минобороны как военное подразделение - эти смельчаки не получают, подчеркивает СМИ.

Подразделение финансируется за счет пожертвований волонтеров. Мужчины собственноручно ремонтируют неисправное оружие, которое удается получить трофеем после боев с Россией. Иногда что-то им доставляют и фронтовые войска, указывает Reuters.

Недавно журналисты лично наведались на базу "Степових вовків" (на юго-востоке Запорожской области) и застали момент, как мужчины готовили 122-мм снаряды для "Градов". Это оружие передали другим бойцам для ударов по позициям РФ. 63-летний украинец с позывным "Зорро" констатирует: командиры, которые предоставляют "волкам" мишени, довольны их работой.

Командир Таран рассказал, что его подразделение пыталось официально присоединиться к Вооруженным силам Украины, чтобы напрямую получать боеприпасы и зарплату на уровне военных, но ничего не получилось.

Сейчас в состав подразделения также входят молодые мужчины, которые были признаны непригодными к военной службе. Военные регулярно отчитываются в Facebook, как прошла боевая работа по оккупантам.

Командир "Степових вовків" Таран защищает Украину уже более 20 лет - взял оружие и пошел на войну еще в 2014. Мужчина по опыту говорит, что Украина не должна мобилизовать украинцев под принуждением. Важно, чтобы военные чувствовали энтузиазм, тогда можно и хоть 100 лет уничтожать врага.

"Бейте его палкой, если хотите, но он не будет воевать... Но, если человек хочет, он может и 100 лет выполнять свои задачи и уничтожать врага", - пояснил он свое мнение.

Военный намекнул - россияне воюют под допингами

На днях сержант Игорь Игнатенко предположил, что россияне могут принимать запрещенные вещества на фронте. Об этом свидетельствует странное поведение врага, которое Игнатенко наблюдал лично. Также об этом говорили другие военные, уточнил он. "Не один раз видели достаточно нестандартное поведение", - сказал он.

Игнатенко пояснил, что когда возле оккупантов падают танковые снаряды, разрывается артиллерия и т.д. - они с задержкой реагируют. А вернее, создается впечатление, что они этого не замечают. "Как зомби", - сказал сержант.

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