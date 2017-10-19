Мэр Харькова пообещал помощь пострадавшим в смертельном ДТП

Городской голова Харькова Геннадий Кернес обещает помощь в организации похорон погибших и лечении пострадавших в результате ДТП, произошедшего в среду вечером по ул. Сумская, 1.

"Харьковский городской совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибших. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городская власть поможет вам в лечении", - написал Кернес на своей странице в Facebook.

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По информации пресс-службы Харьковского горсовета, из шестерых пострадавших в результате наезда внедорожника на толпу, двое госпитализированы в областную клиническую больницу, четверо - в больнице скорой и неотложной помощи.

"Из этих четырех двое (мужчина и женщина) с нетяжелыми травмами. У еще двух женщин тяжелые травмы - повреждены ребра и легкие. Этих пострадавших сейчас оперируют", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на информацию врачей.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 были травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения Lexus вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.