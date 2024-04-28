Путин использует тех же боевиков, которые когда-то выступили против Москвы.

В Африке и за ее пределами Россия использует тех же боевиков, которые когда-то выступили против Москвы, чтобы подорвать усилия США по продвижению демократии и борьбе с терроризмом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, через семь месяцев после смерти Евгения Пригожина, дерзкого олигарха, чья частная армия, известная как "Группа Вагнера", возглавила восстание против президента России Владимира Путина, российское государство устанавливает контроль над частными наемниками и привлекает их к выполнению задач Кремля.

"Тысячи бывших военных "Вагнера" разделились на по меньшей мере четыре группы. Смешивая бойцов с другими наемниками, лояльными к Путину, российское правительство надеется предотвратить повторение событий прошлого года, когда объединенный "Вагнер" обрушился на Путина и его министерство обороны", - пишет СМИ.

По информации чиновников, новые частные армии уже разворачиваются по всему миру для выполнения специальных миссий, в том числе в Украине и Африке, где они, как ожидается, будут играть такую же дестабилизирующую роль на мировой арене, как и под командованием Пригожина.

"Возобновленные военизированные группировки уже заставили администрацию Байдена вывести войска из Нигера и Чада, что стало серьезной неудачей для борьбы с терроризмом, одновременно бросая вызов политике США в Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо, Ливии и других африканских странах", - говорится в статье.

Журналисты уточняют, что одна из четырех групп связана с Нацгвардией России. Она уже перебросилась в Украину и потеряла значительное количество бойцов. Еще две группы действуют под контролем Минобороны и московских спецслужб. Четвертая группа - известная как "Африканский корпус" и объединенная с существующей группой, известной как "Редут", - все еще работает над тем, чтобы взять под контроль бывшие силы Вагнера в некоторых африканских столицах.

ЧВК "Вагнера" - последние новости

В России вагнеровец раздробил бывшей жене кости лица и остался "героем". Мужчина принес в суд медаль "За взятие Бахмута" и отделался штрафом.

Также УНИАН сообщал, что в российской школе патриотический урок провел убийца - вагнеровец, который зверски убил сожителя тещи. Воспитанники интерната для особых детей "с интересом" слушали преступника, которого помиловал Путин.

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