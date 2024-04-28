В одном из регионов нашего государства в понедельник прогнозируется до +25, отметил Укргидрометцентр.

В Украине погода в понедельник, 29 апреля, на части территории ожидается неблагоприятная - возможны дожди, грозы и сильный ветер.

В южных регионах нашего государства местами порывы ветра могут достигать скорости от 15 до 18 м/с, сообщил Украинский гидрометцентр. По его сведениям, кратковременные дожди спрогнозированы в юго-восточной части страны, местами - с грозами.

Ночью на большей части территории может быть +4...+9 градусов, а на востоке и на юге - от +10 до +15. Самая высокая температура воздуха спрогнозирована в Закарпатской области - до +25 градусов, чуть ниже - на востоке и на юге - от +17 до +22.

Видео дня

Укргидрометцентр также опубликовал погодную карту на 29 апреля.

На карте видно, что осадки прогнозируются в таких областях:

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Днепропетровская;

Херсонская.

Кроме того, дождь спрогнозирован в пока еще подконтрольном россиянам Крыму.

Важные новости Украины о погоде - сегодня это стоит внимания

Днем 25 апреля стало известно, что погода Киев и область за что-то будто "наказала" - были ливень, град и гроза. В сети сообщили, что крупный град выпал на территории Фастовского района. Кроме того, под столицей и в самом городе были затоплены некоторые улицы.

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