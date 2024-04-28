Российскую технику нельзя даже сравнивать с этой бронированной машиной.

Командир боевой машины "Курт" заявил, что россияне, когда слышат приближение бронированной машины М2 Bradley , просто разбегаются.

"Как-то мы выезжали на отражение штурма, там было около десяти человек. Услышав Bradley, они начали разбегаться, но напрасно: на расстоянии 150-200 метров мы открыли по ним огонь. Кто-то убежал, а кто-то не успел", - говорит военный "РБК-Украина".

По его словам, российскую технику нельзя даже сравнивать с этой бронированной машиной. У захватчиков есть на вооружении БМП-З, но эта техника старого советского образца на поле боя проигрывает западной.

Видео дня

"Поехать "насыпать", чтобы они убегали с полными карманами обломков", - рассказывает оператор-наводчик "Румин".

Как отмечают военные, часто экипаж помогает медикам забирать раненых с поля боя. Но выезжать на передовую нужно постоянно, ведь россияне "лезут" непрерывно, несмотря на то, что поле боя уже усеяно телами оккупантов.

"Взвод пехоты наступает, мы выезжаем, потому что понимаем, что там наши ребята. И мы сразу 5 минут и там! "Насыпали", отстрелялись, поехали, зарядились. Бывает такое, что по 3-4 раза в день мы выезжаем отработать свой сектор. За один выезд можем целый взвод положить", - говорит собеседник.

Пушка Bradley стреляет двумя видами патронов - фугасными и бронебойными. Все переключается с помощью тумблера и используется в зависимости от цели. Кроме того, на вооружении у него есть пулемет с патронами, которые сами детонируют.

Бронированная машина М2позволяет нашим защитникам работать безопасно на передовых позициях. Выезжая на позиции они не боятся минометных обстрелов спокойно отрабатывают свои задачи. Даже при прямом попадании весь экипаж может остаться живыми.

"Мы очень довольны техникой. И хотим выезжать и гнать их аж за Кубань", - отметил один из бойцов.

Bradley на фронте

США поставили Украине 186 бронемашин Bradley в рамках пакета помощи в начале 2023 года, и летом они широко использовались в рамках контрнаступления Украины.

Американские боевые машины пехоты Bradley сыграли важную роль в освобождении села Роботино в Запорожье и в целом в летнем контрнаступлении украинской армии.

CNN писал, что российские военные захватили бы украинские позиции на ключевом участке линии фронта, если бы у Украины не было поставленных США бронетранспортеров Bradley.

Вас также могут заинтересовать новости: