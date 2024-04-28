Украина потеряла более 80 самолетов с начала широкомасштабной войны.

Несмотря на то, что за последние 50 лет американские истребители F-16 летали во многих сложных условиях, вероятно, в Украине их ждет самое опасное поле боя, пишет Business Insider.

"В Украине F-16 выступят против России, и это абсолютно, без сомнения, самый сложный сценарий, который может быть для F-16", - отметил подполковник ВВС США в отставке, наработавший более 2300 часов в качестве пилота F-16 Джон Баум.

По данным разведывательного сайта с открытыми источниками Oryx, который отслеживает военные потери, Украина уже потеряла по меньшей мере 86 самолетов с начала войны, что подчеркивает опасность, с которой пилоты сталкиваются в небе.

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Отмечается, что среди угроз, с которыми столкнутся украинские F-16, - российские системы ПВО, такие как С-300 и новейшие С-400, огромный парк Су-35 и МиГ-31, вооруженных дальнобойными Р-37. Российский арсенал систем "земля-воздух" более современен и совершенен, чем те, с которыми F-16 сталкивался в прошлых конфликтах.

Военный аналитик и бывший летчик ВМС США Бринн Таннехилл отметил, что предыдущие противники F-16 на Ближнем Востоке, такие как Ирак и Сирия, использовали устаревшее советское оборудование и, вероятно, не были так хорошо обучены и вооружены.

По словам Баума, у России "вероятно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире, но F-16 будет способен информировать об обстановке и передавать эту картину" остальным украинским силам.

Кроме того, истребители смогут использовать свои системы наведения HARM и ракеты для поражения российских радаров.

Указывается, что F-16 смогут усилить противовоздушную обороны Украины, которая в последние месяцы истощилась.

"Украина уже имеет в своем арсенале ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder и AIM-120 и может оснастить свои F-16 этими боеприпасами для перехвата российских односторонних ударных дронов, крылатых ракет и истребителей-бомбардировщиков. Это поможет дополнить существующую систему противовоздушной обороны Киева, состоящую из систем советской эпохи и западных систем, таких как предоставленные США батареи Patriot и NASAMS", - говорится в публикации.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, первые американские истребители F-16 Украина получит в этом году. Тогда же ожидается прибытие обученных пилотов, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании "Рамштайн" 26 апреля.

По его словам, ожидается, что Украина получит сначала более эскадрона истребителей.

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