Стоимость каждой машины - менее 20 000 долларов.

США приобрели у Казахстана 81 боевой самолет советских времен. Об этом сообщает Kyiv Post.

Отмечается, что Казахстан, который обновляет свой авиапарк, продал на аукционе 117 истребителей и бомбардировщиков советских времен, в том числе перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 1970-х и 1980-х годов. Объявленная стоимость продажи составила один миллиард казахстанских тенге, или 2,26 миллиона долларов.

"США закупили 81 устаревший боевой самолет. ... Мотив покупки США остается нераскрытым, ... но речь идет о возможности их потенциального использования в Украине, где подобные самолеты находятся на вооружении. Продажа осуществлялась через оффшоры", - говорится в материале.

Аналитики предполагают, что, учитывая то, что Украина продолжает полагаться на оружие советской эпохи, самолет мог бы служить источником запасных частей или быть стратегически развернутым как приманка на аэродромах.

Военная помощь Украине - последние новости

Частная фирма Tanks-a-lot, базирующаяся в Великобритании, купила советскую артиллерию Саддама Хусейна и отправила в Украину. По данным bneIntelliNews, 122-мм гаубицы "Гвоздика" и 152-мм гаубицы "Акация" теперь доставляют в Украину через Балтийское море.

Также УНИАН сообщал, что Дания приобретет оружие для ВСУ у украинских же заводов. Для начала страна готова потратить на это 200 миллионов крон.

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