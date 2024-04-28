Ранее Польша заявляла, что готова помочь Украине в этом вопросе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, обращалась ли украинская власть к польской стороне с просьбой помочь "перевезти" украинцев призывного возраста, которые находятся на территории Польши. По его словам, для Польши такой вопрос является неоднозначным.

"Здесь действительно инициатива должна быть со стороны Украины, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках для защиты Родины", - ответил Сикорский в интервью tvn24.

Сикорский отметил, что пока ему неизвестно ни о каких украинских инициативах после принятия этого закона.

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"Раньше, еще в декабре, когда я был в Киеве в первые дни своего пребывания в должности, украинская сторона говорила несколько иное, идя в том же направлении. А именно, что они (украинская власть) будут иметь справку для своих граждан о том, что кто-то проходит срочную военную службу. И они попросили, чтобы на уровне ЕС людям, которые не имеют такой справки, не продолжали социальные выплаты. Интересная идея", - подчеркнул польский министр.

Журналисты напомнили, что когда президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, то в тот же день глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил справедливый подход к мужчинам мобилизационного возраста, которые живут как в Украине, так и за рубежом. На своей странице в соцсети X дипломат заявил, что пребывание за рубежом не освобождает от обязанностей перед государством.

Возвращение мужчин призывного возраста в Украину: что известно

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Однако власти Литвы следят за тем, как это организует Польша.

"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину - этого не будет. Но (вероятный вариант ограничения этих лиц - УНИАН) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат. Возможно, он подойдет и для Литвы", - объяснил Кащюнас.

В свою очередь Дмитрий Кулеба отметил, что возвращение мужчин призывного возраста из-за рубежа в Украину является вопросом справедливости.

"Эти мужчины не должны об этом забывать, когда они спорят, что государство Украина им что-то задолжало. Они должны не забывать, что они на самом деле не намного больше предложили государству Украина", - отметил он.

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