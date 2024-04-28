Самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, очертил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на фоне паники аналитиков о потере села Бердичи объяснил, что ситуация на фронте действительно обострилась.

Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Россия активно атакует по всей линии фронта, указал генерал. Он написал:

"Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях - имеет тактические успехи".

Главнокомандующий добавил, что происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" по несколько раз в течение суток, что порождает "неоднозначное понимание ситуации".

Говоря о том, что же на самом деле происходит на фронте, Сирский отметил, что на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. "Обстановка динамично менялась - на некоторых направлениях враг имел тактический успех, а на некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск", - отметил он.

Так, в Луганской области оккупанты пытаются воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя они ставят выйти на административную границу области.

"Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении - села Стельмаховка и Берестовое. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет", - сообщил главнокомандующий.

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздоловки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Впрочем, успехов не имеет, его продвижение на этом направлении остановлено.

Кроме того, на Краматорском направлении горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также враг пытается вернуть под свой контроль Клещеевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

"Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки", - сообщил Сырский.

В целом, добавил он, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. В то же время украинские войска наносят врагу максимальные потери, как в личном составе, так и в военной технике. Для усиления обороны на этих направлениях и замены подразделений, понесших потери, осуществляется перемещение бригад, которые восстановили боеспособность.

"Все еще напряженная обстановка на Юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском - в районах Роботино и Вербового, на Херсонском - все еще надеется выбить наши войска из Крынок. Успеха не имеет ни на одном из направлений", - написал главнокомандующий.

Сырский также сообщил, что на Херсонском направлении украинским войскам удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига.

Также Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

На Севере Украины враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Сырский отметил, что признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет.

"Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - сообщил он.

Кроме того, главнокомандующий отметил, что продолжается ротация воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей. "Продолжается подготовка личного состава в учебных центрах, основной акцент делается на качество и мастерство во владении оружием", - написал он.

Также продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонительных рубежей и позиций; ведется работа с партнерами по скорейшему получению средств поражения, вооружения и военной техники.

Что известно о наступлении России со слов ВСУ

27 апреля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российским оккупантам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области.

В своей утренней сводке сегодня, 28 апреля, Генеральный штаб ВСУ заявил, что на Авдеевском направлении в течение минувших суток было отражено 35 атак врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Уманское и Нетайлово Донецкой области.

Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что на Авдеевском направлении сложился ряд "негативных моментов". Он пояснил, что это направление для врага достаточно важно тем, что он будет пытаться пробиваться из Очеретино в сторону Покровска.

По словам Тимочко, российские захватчики смогли найти "слабые стороны" обороны украинских войск при "хронической нехватке боекомплекта".

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