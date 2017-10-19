Опубликовано фото с камер наблюдения, на которых видно момент аварии в Харькове

На сайте форума Харькова появились изображения с камер наблюдения, на которых видно жуткую аварию на улице Сумской, передает ТСН.

На первом фото видно, как на тротуаре рядом с пешеходным переходом стоят люди и ждут зеленый свет.

А на втором изображении, сделанном через 3 секунды, - всех этих людей сбивает Lexus.

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Тем временем пользователи форума сообщают, что Елена Зайцева, которую называют виновницей ДТП, удалила свою страницу из социальной сети «ВКонтакте». Но пользователи успели сделать ее скриншот.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 были травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.