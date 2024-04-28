РФ проиграет, полагает польский министр.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что, в случае победы в Украине, российский диктатор Владимир Путин поступит так, как когда-то лидер фашистской Германии Адольф Гитлер - использует украинцев и их промышленность для продолжения своей захватнической войны.

У поляков есть выбор - или иметь побежденную армию РФ за пределами украиной земли, или победивших росиян на границе с Польшей, поделился мнением чиновник в Варшаве в интервью Bild.

"…И тогда (если оккупанты победят украинцев, - Ред.) Путин поступит так же, как Гитлер поступил с Чехословакией: он возьмет промышленность и людей в Украине и мобилизует их для продолжения войны", - предупредил министр. Чиновник подчеркнул, что диктатора лучше остановить в Украине. "Россия много раз нападала на Польшу за 500 лет нашей истории. Поэтому мы нисколько не удивимся...", - сказал глава МИД.

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Сикорский отметил, что сейчас украинцы сражаются не в одиночку. По его мнению, РФ получит поражение. "Россия проиграет, потому что мы, Запад, намного сильнее России…", - спрогнозировал он.

Когда закончится война между Россией и Украиной - прогнозы

Президент Владимир Зеленский говорил, что никто точно не знает, когда полномасштабное противостояние украинцев и россиян завершится, однако подчеркивал - гражданам Украины важно выстоять и на протяжении 2024 года.

Аналитик London’s Royal United Services Institute (RUSI) Мэтью Сэвилл не считает, что война с РФ скоро завершится. По его прогнозу, для украинцев и следующий год будет трудным. По словам эксперта, наша страна может потерять еще больше земель. В конце 2023 года издание The Economist писало, что война против россиян может затянуться еще на пять лет.

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