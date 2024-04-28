О них опубликовали данные.

В Украине военные заявили о ликвидации четырех лейтенантов армии Российской Федерации. Один из них имел звание младшего, как уточнил офицер ВСУ Анатолий Штефан (псевдоним "Штирлиц").

Военный регулярно сообщает о потерях армии России в сети, публикуя новые фамилии и лица "груза 200" (условно обозначение уничтоженных военных). По данным Штирлица, среди них:

Лейтенант Вичкуткин Игорь;

лейтенант Беспалый Анатолий;

лейтенант Кухужев Игорь;

младший лейтенант Яфизов Олег.

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Что известно о последних потерях РФ в войне - данные за 28 апреля

Сегодня Генштаб ВСУ обновил официальную статистику касательно потерь российской армии в Украине. Так, за сутки наши военные уничтожили 1 096 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения "отминусовано" 466 150 человек.

Несмотря на такую страшную статистику, политическое руководство России говорит, что важно продолжать "СВО". Сегодня об этом высказался Дмитрий Песков (пресс-секретарь Путина). Он навал президента Украины Владимира Зеленского "специфическим", обвинил Украину в беспрестанном желании кидать на войну тысячи людей, и сказал: "Для нас главное - мы должны продолжить "специальную военную операцию", обезопасить себя".

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