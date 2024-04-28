БПЛА может нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов на расстояние до 40 километров.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) изготовил новый беспилотник-камикадзе, который, как ожидается, значительно повысит боевые возможности его сухопутных войск. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Отмечается, что новый дрон, название которого пока не разглашается, отнесен к категории боеприпасов. При этом иранский беспилотник напоминает ZALA Lancet российского производства. Это оружие широко используется для борьбы с засадами.

"Оснащенные электрооптическими системами и встроенной боеголовкой, они широко используются в наземной войне. Такие дроны слоняются вокруг определенной территории, пока цель не будет обнаружена. Учитывая небольшие размеры, свободные боеприпасы могут перевозиться сухопутными войсками и использоваться в различных операциях", - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что если предположить, что новые боеприпасы, изготовленные КСИР, созданы по типу российского "Ланцета", беспилотник должен иметь полетную выносливость от 30 до 60 минут и нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов на расстояние до 40 километров.

Дроны на войне в Украине - последние новости

Украина превратила легкомоторный самолет в стратегический дрон-камикадзе. По информации Forbes, военные объекты в Татарстане, до которого более тысячи километров, атакуют именно дроны, переделанные из самолетов.

Также УНИАН сообщал, что во время последней атаки на Украину российские оккупанты применили дроны неустановленного типа. Как пояснил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, захватчики постоянно выискивают объекты для возможных атак "и фактически чуть ли не ежедневно они их теряют".

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