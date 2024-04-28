Артистка также высказалась о Джамале и рассказала, чем она удивила ее.

Известная грузинская певица Нино Катамадзе поделилась, планирует ли переехать в Украину в ближайшее время. Также артистка рассказала, чем ее покорила певица Джамала.

Как известно, Нино Катамадзе строила часть своей карьеры в Украине, она постоянно организовывала концертные туры и была судьей одного из украинских шоу. Певица даже планировала переехать из Грузии, однако она передумала. Артистка говорит, что сейчас она нужна своей стране:

Я жила шесть месяцев в Киеве, когда у меня было такое замечательное состояние, я ждала сыночка. Но сейчас я не могу. Сейчас мое участие нужно там, где моя страна, и оттуда делать добрые дела и для моей Украины в первую очередь.

Нино Катамадзе известна своей проукраинской позицией. Певица помогает пострадавшим от войны украинцам, в частности она организовывает благотворительные концерты. По ее словам, Нино хочет отблагодарить Украину за возможность гастролировать по государству и давать концерты.

"Больше всего концертов я делала для Украины с Украиной. Это ответ за ту любовь, которую я получила от всей Украины, когда я ездила на гастроли. И самое важное, что когда я нахожусь там, я всегда чувствую, что они верят, что я от всей души", - рассказала Катамадзе.

После начала российского полномасштабного вторжения Нино ни разу не выступала в Украине. Из-за постоянных обстрелов и атак россиян, знаменитость не может запланировать тур.

"Наиболее болезненная история, что сейчас в тех городах, куда мы должны были приехать, где уже все билеты были проданы, в этих городах даже уже не существуют эти залы", - призналась исполнительница.

В дополнение, Катамадзе поделилась, чем ее поразила Джамала. Исполнительница говорит, что они в дружеских отношениях с коллегой. Нино выразила свое уважение творчеству Джамалы и особо отметила ее альбом "QIRIM".

"Я ее обожаю, мы дружим. Она моя сестра по душе. Я так хочу сказать. Она прекрасна. Она молодец. Она сделала бессмертную историю. Она создала совершенно невероятный альбом, который я очень люблю и слушаю. Это шедевральная работа", - отметила грузинская звезда.

Напомним, ранее Джамала ответила, когда планирует выступить в родном Крыму.

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