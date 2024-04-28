Есть несколько категорий украинцев, которых можно мобилизовать, полагает ветеран войны против РФ.

Мобилизация в Украине продолжается, и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий полагает, что не стоит рассчитывать на пополнение нашей армии гражданами, которые не покинули территорию Родины.

Эксперт в интервью "Фокусу" заявил, что нужно быть реалистами - у нашего государства "остался мобилизационный запас только из тех, кто все еще находится в Украине". По его словам, это могут быть граждане, которые сознательно остались на родной земле, и те, "кто не смог форсировать эту легендарную Тису (находится на украино-румынской границе, - Ред.)".

По словам собеседника, многие граждане Украины не понимают, что есть современный общественный договор - если человек является гражданином страны, то имеет определенный пакет прав, пользуется ими, и должен свое государство защищать. "Эти вещи нельзя разрывать, они идут исключительно в одном пакете", - подчеркнул аналитик.

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Идет мобилизация в Украине 2024 - последние новости, которые стоит знать

В Украине одобрили закон, которым предусмотрено усиление мобилизационных мероприятий. До вступления в силу этого документа (с 23 апреля до 18 мая) для мужчин-украинцев призывного возраста, которые находятся за границей, введено ограничение - они не смогут получить консульские услуги. Стоит отметить, что в новом законе о мобилизации предусмотрен механизм, который позволит мужчинам за границей обновить свои данные в ТЦК.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что возвращение на Родину мужчин призывного возраста является вопросом справедливости. Министр подчеркнул, что мужчины, которые решили сбежать со своей земли после начала полномасштабного вторжения РФ, за границей "получили правовой статус и социальные выплаты в соответствующих странах только по одной причине - они являются гражданами Украины".

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