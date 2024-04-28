Имбирные пряники у многих людей являются любимым десертом. Такое лакомство готовится несложно - справятся даже новички в кулинарии. А результат порадует всю семью. Предлагаем приготовить нежные пряники на сметане, которые долго не черствеют. Мёд и специи разнообразят вкус, а лимонная глазурь дополнит десерт.
Пряники на сметане и меде
Ингредиенты для теста:
- мука - 420 г;
- сметана - 200 г;
- яйца - 1 шт.;
- яичный желток - 1 шт.;
- сахар - 60 г;
- соль - 0,5 чайн. л.;
- сливочное масло - 50 г;
- жидкий мёд - 2 стол. л.;
- разрыхлитель для теста - 2 чайн. л.;
- корица молотая - 1 чайн. л.;
- имбирь молотый - 0.5 чайн. л.;
- мускатный орех - 0.3 чайн. л.;
- лимонная цедра - 1 чайн. л.
Ингредиенты для глазури:
- яичный белок - 1 шт.;
- лимонный сок - 1 чайн. л.;
- сахарная пудра - 150 г.
Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Если мёд густой, то растопите его на водяной бане. Одно яйцо разделите на желток и белок.
Все сухие специи и разрыхлитель смешайте с примерно 100 г муки. Остальную муку отдельно просейте через сито, чтобы готовые медовые пряники были мягкими и пышными.
Яйцо и желток взбейте до однородности с солью, сахаром, сметаной и мёдом. Затем добавьте мягкое сливочное масло и лимонную цедру, ещё раз перемешайте. В яичную смесь вмешайте пряности с мукой, а также порциями всыпайте просеянную муку. Замесите руками тесто, которое должно быть мягким, однородным и почти не липнуть к рукам.
Тесто заверните в пленку и выложите в холодильник на 30 минут.
Охлажденное тесто раскатайте в тонкий круг на присыпанном мукой столе. Вырежьте из теста круглые пряники и выложите на противень с пергаментом. Учитывайте, что во время выпечки пряники слегка поднимутся.
Выпекайте пряники на сметане и сливочном масле 20-25 минут. Готовые изделия полностью остудите.
Глазурь для пряников готовится следующим образом: взбейте яичный белок с сахарной пудрой на минимальной скорости блендера. Постепенно вливайте лимонный сок, продолжая взбивать смесь. Готовой глазурью покройте пряники и оставьте застывать.