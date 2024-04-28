Нежные пряники на сметане долго остаются мягкими.

Имбирные пряники у многих людей являются любимым десертом. Такое лакомство готовится несложно - справятся даже новички в кулинарии. А результат порадует всю семью. Предлагаем приготовить нежные пряники на сметане, которые долго не черствеют. Мёд и специи разнообразят вкус, а лимонная глазурь дополнит десерт.

Пряники на сметане и меде

Ингредиенты для теста:

мука - 420 г;

сметана - 200 г;

яйца - 1 шт.;

яичный желток - 1 шт.;

сахар - 60 г;

соль - 0,5 чайн. л.;

сливочное масло - 50 г;

жидкий мёд - 2 стол. л.;

разрыхлитель для теста - 2 чайн. л.;

корица молотая - 1 чайн. л.;

имбирь молотый - 0.5 чайн. л.;

мускатный орех - 0.3 чайн. л.;

лимонная цедра - 1 чайн. л.

Ингредиенты для глазури:

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яичный белок - 1 шт.;

лимонный сок - 1 чайн. л.;

сахарная пудра - 150 г.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Если мёд густой, то растопите его на водяной бане. Одно яйцо разделите на желток и белок.

Все сухие специи и разрыхлитель смешайте с примерно 100 г муки. Остальную муку отдельно просейте через сито, чтобы готовые медовые пряники были мягкими и пышными.

Яйцо и желток взбейте до однородности с солью, сахаром, сметаной и мёдом. Затем добавьте мягкое сливочное масло и лимонную цедру, ещё раз перемешайте. В яичную смесь вмешайте пряности с мукой, а также порциями всыпайте просеянную муку. Замесите руками тесто, которое должно быть мягким, однородным и почти не липнуть к рукам.

Тесто заверните в пленку и выложите в холодильник на 30 минут.

Охлажденное тесто раскатайте в тонкий круг на присыпанном мукой столе. Вырежьте из теста круглые пряники и выложите на противень с пергаментом. Учитывайте, что во время выпечки пряники слегка поднимутся.

Выпекайте пряники на сметане и сливочном масле 20-25 минут. Готовые изделия полностью остудите.

Глазурь для пряников готовится следующим образом: взбейте яичный белок с сахарной пудрой на минимальной скорости блендера. Постепенно вливайте лимонный сок, продолжая взбивать смесь. Готовой глазурью покройте пряники и оставьте застывать.

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