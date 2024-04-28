По его словам, европейские политики плохо объясняют гражданам последствия победы РФ.

Немецкий военный эксперт Карло Масала поделился мрачным сценарием исхода войны в Украине с последствиями для европейской демократии и безопасности.

"То, что я сказал зимой 2022 года, продолжает действовать: Путин полагается на истощение, меньше на фронте, чем в европейских обществах. Кажется, эта стратегия работает. Мы видим, что сопротивление дальнейшей помощи Украине растет, медленно, но уверенно; как голоса, которые думают, что сейчас достаточно, становятся громче", - сказал он в интервью Kleine Zeitung.

По словам Масалы, Путин убежден, что США и Европа не захотят или не смогут предоставить Украине достаточной долгосрочной поддержки. Эксперт отметил, что правитель РФ "может быть прав".

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"Политические элиты следует обвинить в том, что они не четко описывают последствия, которые будет означать победа России для демократии, свободы, безопасности и процветания в Европе. Оборонительные демократии возникают только тогда, когда политики говорят откровенно со своими гражданами", - подчеркнул он.

Война в Украине - возможные последствия конфликта

Глава JPMorgan (крупнейший по размерам активов банковский холдинг США - УНИАН) Джейми Даймон заявил, что победа России в Украине может бросить мир в беспорядок, изменить мировую экономику, спровоцировать распространение ядерного оружия и другие конфликты.

В сентябре Даймон назвал российско-украинскую войну самой большой опасностью для мира. Он отметил, что эта борьба может стать "точкой перелома для свободного демократического мира", и добавил, что не существует "никаких правил игры" для навигации в нынешних геополитических перестрелках.

Британский маршал в отставке Шон Белл также отмечал, что будущее выглядит все более мрачным. Исход войны в Украине зависит от решимости и твердости западных политических лидеров, они в состоянии остановить агрессора.

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