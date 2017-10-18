Волонтеры назвали имя водителя, которая сбила насмерть 5 человек в Харькове

За рулем автомобиля "Лексус", который спровоцировал ДТП в Харькове, в результате которой погибло минимум 5 человек, еще 6 пострадали, могла находится Елена Олеговна Зайцева.

Об этом на на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

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«Говорят, 20-летняя девушка за рулем. Зайцева Елена Олеговна, говорят. Говорят, уже ее охрана и решалы подтянулись. Говорят, в состоянии опьянения. Говорят, с подругами была», - сказано в сообщении.

"Говорят, под МРЭО уже куча блатных машин и есть вариант, что авто переоформят сейчас быстренько с кого-то на кого-то. Очень интересно узнать, на ком Лексус и Туарег", - добавляет Синицын.

По словам очевидца трагедии Алека Ясного, на подмогу к водителю Лексуса приехала охрана с автоматами.

"Мажорки на Лексус номерах АХ0032ЕС просто снесли людей! Люди возмущены, в защиту водительши приехала охрана с автоматами", - написал он.

Как добавил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook, этот же Лексус RX350 (госномер АХ 0032 ЕС) уже проезжал на красный свет зимой прошлого года.

"Мы правда не знаем кто был за рулем в тот день, эта же девушка-мажор 1997 года рождения, ставшая сегодня причиной гибели 6 харьковчан, или же кто-то из ее родных. Но по этому видео видно, ясно видно, что сегодняшняя трагедия была предопределена", - написал Геращенко.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.