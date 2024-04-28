Почтовый клиент, используя Gemini AI, обобщит за вас длинные письма и предоставит сводку одним-двумя предложениями.

В наши дни редко можно встретить приложение или сервис, которое не включает в себя ту или иную форму искусственного интеллекта. С момента своего выпуска в конце 2023 года Google Gemini внедряется в самые разные сервисы компании и все это ради повышения удобства пользователей.

Теперь стало известно об интеграции ИИ Gemini в приложение Gmail, сообщает портал Android Police. Почтовый клиент обобщит за вас длинные письма и предоставит сводку одним-двумя предложениями.

Зайдя в Gmail, пользователи теперь увидят кнопку "Подытожить это письмо". Нажатие на нее сгенерирует быстрый обзор электронного письма. Это должно быть особенно полезно для пользователей, которые часто получают электронные письма с большим количеством текста и другими деталями, и которым необходимо сэкономить время, просматривая свой почтовый ящик.

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Примеры работы функции показан ниже. Пользователи также смогут оценить качество сводки, нажав на кнопки "лайк" и "дизлайк" под сводным текстом.

Google пообещала развернуть эту фичу для всех пользователей в ближайшее время – она уже готова к внедрению, но потребуется немного времени, чтобы устранить оставшиеся недостатки. Предположительно, запуск состоится 14 мая после мероприятия Google I/O.

Ранее в этом месяце Google сделала бесплатными "Волшебный ластик" и другие ИИ-функции Google "Фото", в том числе и для Айфонов. Раньше эти фишки работали с подпиской One, а Magic Editior был эксклюзивом Pixel 8.

Как сообщал УНИАН, Google намерена ввести платный поиск с ИИ-функциями. Как это будет работать, пока неясно, но, вероятно, это будет аналог Microsoft Bing, который оснащен чат-ботом ChatGPT и выдает ответы на естественном языке. Традиционный бесплатный поиск при этом останется доступным для всех пользователей.

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