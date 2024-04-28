При цене дешевле 7000 грн он предлагает плавный дисплей, отличное время автономной работы и достойную производительность.

Samsung производит одни из лучших Android-смартфонов на рынке, однако они также имеют высокий ценник. Такие модели, как Galaxy S24 Ultra, оценены в 1200 долларов, что делает их недоступными для многих людей. Корейцы также создают неплохие "середняки", которые предлагают оптимальное соотношение цены и качества.

Ранее в этом году Samsung выпустила настоящий бюджетный хит – Galaxy A15, который в Украине стоит меньше 7000 грн. Редакторы портала Android Police назвали его самым сбалансированным девайсом в ассортименте компании и объяснили, чем он лучше конкурентов.

В первую очередь выделили отличный 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он не такой яркий, как Galaxy A54 или Galaxy S23 FE, и не настолько точен в цветопередаче, но контрастность и насыщенность делают его одним из лучших дисплеев, которые вы найдете в своем сегменте.

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Кроме того, радует производительность – благодаря чипу MediaTek Helio G99 смартфон запускает большинство современных игр на средних настройках графики, не говоря уже о комфортном скроллинге соцсетей. Похвалили и фотовозможности – тут установлена тройная камера на 50+5+2 Мп, которая снимает на уровне более дорогого Galaxy A54. Наконец, все в порядке и с автономностью – аккумулятора 5000 мАч хватает на два дня при умеренном использовании.

Единственным серьезным недостатком Galaxy A15 назвали зарядку мощностью 25 Вт, при этом беспроводная зарядка недоступна. По меркам 2024 года это чрезвычайно медленно, впрочем, впечатляющее время автономной работы компенсирует медленное время зарядки.

В целом, этот Galaxy назвали идеальным бюджетником для тех, кто не читают обзоры и не интересуются техническими характеристиками. Samsung обещает 4 крупных обновлений Android и 5 лет патчей безопасности. Эти обновления гарантируют, что A15 останется жизнеспособным в течение многих лет.

Ранее специалисты назвали новенький OnePlus одним из лучших смартфонов 2024 года, но он нем никто не знает. По сути, это флагман по цене "середняка", производительности которого хватит на много лет.

А у Google скоро выйдет новый бюджетник Pixel 8a, который предложит что-то уникальное. Он будет получать обновления семь лет, то есть до 2031. Сегодня такую длинную поддержку можно найти только в парочке флагманских моделях.

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