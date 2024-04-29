Оккупанты активизировались на Купянском направлении.

Военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона рассказал, зачем россияне наращивают численность на Харьковском направлении и в очередной раз активизировали свои действия на Купянском направлении.

"Перед российской армией стоит задача, прежде всего, на оперативном уровне занять Донецкую область. А на стратегическом - вопрос не дать возможность нашим Вооруженным Силам создать угрозы для их войск на каких-то ослабленных направлениях или направлениях, которые для них не являются приоритетными", - акцентировал Тимочко.

По его словам, они пытаются создать видимость второго фронта, чтобы избежать удара со стороны украинских сил. Также россияне пытаются увеличивать линию фронта, чтобы максимально использовать окно возможностей, пока на передовую не поступили в нужном количестве боекомплекты и системы радиоэлектронной борьбы. "Даже те бригады, которые сейчас сформированы и подготовлены, они ждут американское и европейское вооружение", - подчеркнул он.

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Также враг пытается растянуть линию фронта, чтобы Силы обороны не могли сконцентрировать на конкретных направлениях имеющиеся резервы, которые находятся в Украине и уже технически оснащены. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что Лимано-Купянское направление всегда время от времени вспыхивало.

"Сейчас мы видим, что на Купянском направлении снова враг активизировался. Это в том плане, если они хотят занять Донецкую область, им нужно дополнительно с флангов заходить через Харьковскую область. А также важно для них по Купянскому направлению - Оскольское водохранилище (на Харьковщине - УНИАН), которое питает водой агломерацию городов - Краматорск, Славянск и Дружковку. Идет поставка воды через канал Северский Донец. Эти все события и требуют от россиян начать дополнительные наступательные действия на Лимано-Купянском направлении", - пояснил Тимочко.

Он отметил, что для врага крайне важно сейчас держать интенсивность боев на Донецком направлении, чтобы занять Донецкую область и таким образом очертить хотя бы какую-то этапность их "СВО".

"Мол, мы Донецкую и Луганскую области заняли, цели какие-то достигнуты. По крайней мере это даст Путину какое-то обоснование, чего они, например, остановятся. Не потому, что они будут истощены к тому времени, а потому что там, мол, достигнуты цели", - резюмировал он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские захватчики давят по всей линии боестолкновения, пытаясь прорвать линию фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.

По его словам, фиксируется наращивание численности и перегруппировка войск РФ на Харьковском направлении, но признаков непосредственной подготовки к наступлению на севере нет.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, россияне могут попытаться открыть новый фронт и атаковать Харьковскую область. Он считает, что украинские силы готовы противодействовать таким планам.

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