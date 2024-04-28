Одно из преимуществ краудсорсинга заключается в том, что он децентрализован, а частные дома менее уязвимы к российским ракетным атакам.

Украина производит FPV-дроны и другие беспилотники на заводах - с обещанием сделать 1 миллион в этом году, - но многие беспилотники, которые отправляются украинским войскам, изготавливаются обычными людьми прямо дома, пишет The Washington Post. Одно из преимуществ краудсорсинга заключается в том, что он децентрализован, а частные дома менее уязвимы к российским ракетным атакам, чем большая военная фабрика.

До полномасштабного вторжения РФ 27-летняя Магдалина была флористом и составляла букеты. Теперь здесь она собирает дроны. Букеты тяжелее, но в остальном эти два продукта не такие уж и разные, говорит она, ведь оба "делают других людей счастливее". С прошлого года она построила 150 дронов FPV и отремонтировала сотни других.

"Я никогда не думала, что наступит момент, когда кто-то умрет, и мне это будет приятно... Я счастлива, что они умирают с моей помощью, потому что они нас завтра не убьют", - говорит она о российских солдатах.

Со взрывчаткой гражданские не имеют дело, ее прикрепляют только после доставки беспилотников на фронт. Когда волонтеры заканчивают сборку своих FPV, они отправляют их в группу, которая тщательно тестирует самодельные беспилотники, прежде чем отправить их на фронт. Люди могут попросить отправить устройство определенному солдату или подразделению, в частности своим друзьям или семье, или они могут позволить таким группам выбрать необходимую бригаду.

Группа под названием SocialDrone является одной из местных инициатив, которая научила сотни волонтеров, как делать дроны, делясь списками компонентов, которые можно приобрести в Интернете, и письменными инструкциями, как их собрать.

Как рассказывает соучредитель Алексей Асанов, после публикации инструкций начали сыпаться запросы, куда отправить готовые дроны.

"Сначала они получили пять дронов. На следующей неделе семь, потом 13. До февраля они получили 400 за одну неделю. Сейчас они получили около 5000 беспилотников и испытали и отправили на фронт 4500", - пишет WP.

К сборке дронов приобщаются украинцы абсолютно разного возраста. Так, 65-летний Иван Белодед, инженер-теплоэнергетик, строит беспилотники FPV в своем доме в Мощуне, где во время оккупации жили российские войска. До марта он уже отправил на передовую 12 дронов.

13-летний Ян в субботу и воскресенье тратит на сбор дронов около пяти часов в день. Сейчас он сделал уже четыре дрона, и его школа пообещала помочь ему сделать больше, если он продолжит это делать.

"Я зол на врага, но я также счастлив. Мне интересно то, что я делаю, это новое хобби".

Каждые выходные десятки волонтеров тестируют дроны в парках и на полях Киева. Они запускают дроны через сложные маневры, чтобы убедиться, что устройство не развалится. Они также прикрепляют бутылки с водой, наполненные песком, чтобы имитировать вес взрывчатки, убедившись, что каждый FPV, который отправляется на фронт, может быть оснащен оружием.

После тестирования группа размещает каждый дрон в одну из трех кучек: отличный, достойный и нефункциональный. По их словам, большинство поступает в хорошем состоянии, но процесс "сделай сам" также означает, что есть ошибки. После прохождения испытаний беспилотников их отправляют на передовую. Солдаты часто присылают фотографии, благодаря волонтеров за беспилотники - и иногда кадры, на которых показано, как они использовали их для уничтожения российских войск.

Производство дронов в Украине

Украина вырвалась вперед в использовании FPV-дронов. Одной из основных причин этого является диаметрально разные подходы к производству этого оружия по сравнению с РФ. Украинцы имеют различные дроны от десятков отдельных производителей, поэтому эти дроны работают на совершенно разных частотах. Зато российская армия полагается почти исключительно на дроны от одного государственного завода. Эти дроны максимально стандартизированы и работают на одной частоте, поэтому украинские системы РЭБ всегда знают, на какой частоте надо работать, чтобы заглушить российские дроны.

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