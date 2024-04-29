В разведке предупреждают, что оккупанты создают фейковые боты.

Telegram заблокировал чат-бот Главного управления разведки Министерства обороны Украины и ряд других ботов, которые использовали военные.

Как говорится в официальном заявлении ГУР, руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе - "Главный бот разведки".

"Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало. Несмотря на блокировку нашего бота - ваши персональные данные в безопасности! Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных", - призвали они.

Отмечается, что ГУР восстанавливает работу бота на других платформах. Также до сих пор доступны каналы для связи:

Официальная почта для связи: gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Блокировка украинских чат-ботов: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером появились сообщении о блокировке ботов Службы безопасности Украины, Минцифры и других. Ее не подтверждали.

Уже позже о блокировке своего чат-бота сообщили в легионе "Свобода России". Они также заявили, что под блокировку попали боты вооруженных подразделений и государственных структур Украины.

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