Следует найти клубнику среди ягод / коллаж с фото pixabay.com и УНИАН

Для любителей "напрячь извилины мозга" есть непростая визуальная загадка на логику и внимательность - следует за 9 секунд разыскать клубнику.

На картинке-головоломке все обычно сразу видят просто кучу сердец - их сотня, а вот с поисками ягоды возникают проблемы. В первую очередь, надо вспомнить, как выглядит клубника, и чем она отличается от сердец.

Когда вы воссоздадите в своей голове образ ягоды, тогда можете засекать время и браться за поиски. Попробуйте сразу же охватывать взглядом и "сканировать" большие зоны изображения, такая тактика позволит вам очень быстро отсеивать лишние объекты и найти ягоду.

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Задание из нелегких, сконцентрируйтесь и будьте собранными, пока не истекут последние миллисекунды отведенного количества времени.

Надо разыскать клубнику вовремя / коллаж УНИАН

В случае провала - можете повторять попытки столько раз, сколько вам нужно будет для победы.

Теперь мы покажем, где была клубника среди сердец. Ягода находилась недалеко от нижнего края оптической головоломки.

Клубника была недалеко от нижней части изображения / коллаж УНИАН

Попробуйте справиться с очень сложной головоломкой - что надо сделать

Есть такая визуальная загадка - на картинке все сразу видят нескольких зубров, но там также есть бабочка. Именно бабочку следует разыскать. На ее поиски нужно потратить мизерное количество времени - 8 секунд.

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