Перед выполнением задания вспомните, чем клубника отличается от схематического изображения сердца.

Для любителей "напрячь извилины мозга" есть непростая визуальная загадка на логику и внимательность - следует за 9 секунд разыскать клубнику.

На картинке-головоломке все обычно сразу видят просто кучу сердец - их сотня, а вот с поисками ягоды возникают проблемы. В первую очередь, надо вспомнить, как выглядит клубника, и чем она отличается от сердец.

Когда вы воссоздадите в своей голове образ ягоды, тогда можете засекать время и браться за поиски. Попробуйте сразу же охватывать взглядом и "сканировать" большие зоны изображения, такая тактика позволит вам очень быстро отсеивать лишние объекты и найти ягоду.

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Задание из нелегких, сконцентрируйтесь и будьте собранными, пока не истекут последние миллисекунды отведенного количества времени.

В случае провала - можете повторять попытки столько раз, сколько вам нужно будет для победы.

Теперь мы покажем, где была клубника среди сердец. Ягода находилась недалеко от нижнего края оптической головоломки.

Попробуйте справиться с очень сложной головоломкой - что надо сделать

Есть такая визуальная загадка - на картинке все сразу видят нескольких зубров, но там также есть бабочка. Именно бабочку следует разыскать. На ее поиски нужно потратить мизерное количество времени - 8 секунд.

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