Это малоизвестный факт, но известная певица Тейлор Свифт является дальней родственницей великой поэтессы Эмили Дикинсон. Более того, в школьные годы она всегда писала стихи.
Как пишет Parade, связывает двух родственниц-знаменитостей и любовь к выпечке. Свифт готовила синабоны и тарты для товарищей по команде Trav's Chiefs, тогда как Диккенс разработала известный рецепт кокосового пирога.
Как приготовить десерт Эмили Дикинсон
Для этого торта понадобятся:
- измельченный кокос - 1 стакан;
- мука - 2 стакана;
- сахар - 1 стакан;
- сливочное масло - 1/2 стакана;
- яйца - 2 шт;
- разрыхлитель - 1 ч.л.
На выпекание этого торта нужно больше времени, чем на смешивание всего, что делает его идеальным десертом даже для самых загруженных будних вечеров.
Начать надо со взбивания сливочного масла и сахара. Затем добавьте молоко и яйца, кокос, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешивайте, пока тесто не соединится. Выпекайте в смазанной маслом форме в разогретой до 325° духовке в течение 50-60 минут, пока зубочистка не выйдет чистой, а верх не станет хрустящим и золотистым.
Внутри нежная деликатная мякоть, а снаружи - золотистая сладкая корочка, которую приятно кусать.
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