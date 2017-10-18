В Харькове внедорожник въехал в толпу людей: 5 погибших (фото, видео)

В центре Харькова внедорожник въехал в толпу людей. Об этом сообщили в пресс-службы полиции Харьковщины.

"По предварительным данным, 11 человек пострадали: 5 граждан погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Авария произошла 18 октября в 20:45 на улице Сумской. Предварительно, внедорожник въехал в толпу людей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Женщину, которая находилась за рулем Lexus, уже задержали.

Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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По информации сайта АТН, столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и врезался толпу людей - пять человек погибли на месте, шесть были доставлены в больницу.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.