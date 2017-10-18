Полиция задержала девушку-водителя, которая въехала в толпу в Харькове (фотогалерея)

В Харькове в среду вечером в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Еще шесть людей получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, водитель-виновник ДТП, задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Задержанной грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, написал на своей странцие в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Автомобиль "Лексус" под управлением женщины-водителя 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль "Фольксваген Туарег". От полученного удара, автомобиль «Лексус», принадлежащий ее отцу, выбросило на тротуар улицы Сумской, где в этот момент находились десятки пешеходов", - рассказал Геращенко.

По его словам, водители автомобилей остались живы. Их повезли на освидетельствование на предмет наличия алкогольного или наркотического опьянения.

"В ходе следствия также будут проверяться обстоятельства получения водительского удостоверения водителем автомобиля "Лексус"", - добавил Геращенко.

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Позже стало известно, что количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, среди них была 15-летняя девушка.

Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.