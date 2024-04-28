Украина значительно расширила свою отечественную оборонную промышленность.

Российско-украинская война характеризуется широким использованием беспилотников, причем не менее значительную роль играют технологии борьбы с БПЛА. Обе стороны неоднократно внедряли на поле боя новую технологию беспилотных летательных аппаратов, но через несколько месяцев они были признаны устаревшими благодаря прогрессу борьбы с дронами. Об этом в своей колонке для Forbes пишет доцент кафедры системной инженерии Военной академии США Миттал Викрам.

По его словам, эта "игра в кошки-мышки" обострилась, особенно в связи с тем, что Украина значительно расширила свою отечественную оборонную промышленность, развернув беспилотные летательные аппараты со все более расширенными возможностями, включая более высокий уровень автономности.

"В ответ Россия несколько отошла от обычных систем борьбы с беспилотниками, выбрав вместо этого достаточно упрощенные, нестандартные подходы для минимизации эффективности украинских беспилотников", - говорится в статье.

Автор указывает, что в ходе войны Украина получила значительное преимущество благодаря растущей базе оборонной промышленности.

"В то время как украинские оборонные компании движутся со скоростью развития технологий, российская оборонно-промышленная база движется медленнее, ограниченная жесткой структурой закупок. Учитывая эти проблемы и быстрые темпы разработок украинских беспилотников, Россия решила применить несколько низкотехнологичных нетрадиционных методов противодействия украинским беспилотникам. Хотя они не такие передовые, как их системы электронной борьбы, они оказались эффективными", - отмечает эксерт.

Он уточняет, что несколько российских компаний предлагают сетки для защиты от дронов, которые продемонстрировали значительную эффективность в прекращении вторжений дронов.

"Действительно, беспилотникам трудно обнаружить эти сетки, из-за чего они часто разбиваются после столкновения. Даже если дрону удастся обнаружить сетку, он все равно не сможет достичь намеченной цели", - подчеркивает специалист.

Дроны на войне в Украине - последние новости

В Иране заявили о создании нового дрона-камикадзе, который может нести полезную нагрузку от 3 до 6 килограммов на расстояние до 40 километров. Иранский беспилотник напоминает ZALA Lancet российского производства и широко используется для борьбы с засадами.

Ранее УНИАН сообщал, что в ходе последней атаки на Украину россияне применили дроны неустановленного типа. По словам начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, оккупанты постоянно выискивают объекты для возможных атак "и фактически чуть ли не ежедневно они их теряют".

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