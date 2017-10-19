Количество погибших в харьковском ДТП выросло до 6 человек, среди них - ребенок

Количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек

Об этом в комментарии 112.ua сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Информацию о шести погибших подтвердила и глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Сегодня в Харькове произошла ужасная трагедия. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 2 находятся в тяжелом состоянии", – написала Светличная в Facebook.

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Как пишет NewsOne, количество погибших и пострадавших в результате наезда Lexus на толпу людей в центре Харькова увеличилось до 12 человек.

"По состоянию на данный момент, в результате аварии погибли пять человек, 12 человек находятся в больницах с разными травмами", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что среди погибших пешеходов был ребенок - 15-летняя девушка.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Олег Бех изданию Сегодня сообщил, что пострадавшие госпитализированы, это в основном женщины, среди них – беременная на 7 месяце, которая находится в очень тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 были травмированы. Столкнулись две иномарки - Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После столкновения внедорожник вылетел с проезжей части и врезался толпу людей.

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Правоохранителями были установлены личности трех погибших: Александр Евтеев (27 лет), Нина Кобисева (28 лет), Елена Умаева. В больницы доставлены: Берченко Елена, Юрий Неудачин, Оксана Нестеренко. Личности еще двух женщин устанавливаются: беременная женщина доставлена в областную больницу, другая пострадавшая - в отделение политравмы харьковской больницы. Врачи ночью оперировали троих пострадавших, среди которых была беременная женщина. Состояние двух человек остается крайне тяжелым.