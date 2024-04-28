Отмечается, что проверка инвестиций должна исключить рисков для безопасности и общественного порядка в Германии.

Германия рассматривает возможность отказаться от планов по ужесточению проверки инвестиций из Китая, который помогает России обходить западные санкции. Этот шаг может повредить усилиям Берлина по оживлению немецкой экономики.

Издание Wall Street Journal пишет, что немецкий законопроект предлагал предоставить правительству полномочия проверять иностранные инвестиции на предмет рисков безопасности. Эта мера позволит правительству рассмотреть новые виды инвестиций в новые проекты, включая квантовые технологии, сложные полупроводники, искусственный интеллект и критически важную инфраструктуру.

Правительство Германии несколько раз пересматривало и расширяло правовую базу для проверки инвестиций, чтобы соответствовать повышенным требованиям безопасности, и закон в высокой степени гарантирует защиту интересов безопасности Германии и Европы, не ставя под сомнение открытость страны для иностранных инвестиций.

Видео дня

Изменение ситуации в сфере глобальной безопасности и растущие риски экономической зависимости означают, что закон требует пересмотра.

В отчете WSJ говорится, что правительство Германии также стремилось включить положение, позволяющее проверять проекты сотрудничества между немецкими исследовательскими институтами и иностранными партнерами в критически важных областях.

Представитель правительства заявил, что "проверка инвестиций призвана избежать рисков для безопасности и общественного порядка в Германии. В то же время важно оставаться открытым для иностранных инвестиций".

Сотрудничество между Китаем и РФ - главные новости

Россия и Китай сблизились на фоне западных санкций против Москвы. Американские чиновники сообщили, что китайские компании помогают российской вооруженной промышленности и наращивают беспрецедентные объемы, которые помогли переломить ход войны в Украине.

При этомс в Пекине ответили на обвинения в помощи России и заявили, что не поставляют оружие ни одной из сторон, но нормальная торговля с Москвой не должна прерываться или ограничиваться.

Вас также могут заинтересовать новости: