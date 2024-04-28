Если вы превысите эту норму, это не навредит, но и преимущества для здоровья не увеличатся.

Ходьба в целом имеет много преимуществ для здоровья, среди которых легкое похудение, улучшение здоровья сердца, памяти, настроения и сна, укрепление костей и тому подобное. И хотя стандартные рекомендации по необходимому количеству шагов в день называют число в 10 000, но не каждому может быть нужно достичь этой цели. Как пишет Health.com, исследования показали, что минимум 5000 шагов могут быть полезными для вашей физической формы, тогда как 8000 шагов могут снизить риск хронических заболеваний.

Исследователи оценили данные более 3000 взрослых, участвовавших в Национальном исследовании здоровья и питания в 2005-2006 годах. В течение одной недели они отслеживали количество шагов участников, а затем сравнивали эту информацию с данными о смертности.

Выявлено, что люди, которые проходили 8000 или более шагов в день один или два раза в неделю, имели более низкий уровень смертности. Эти показатели были почти такими же хорошими, как у тех, кто проходил одинаковое количество шагов ежедневно. Эта группа имела на 15% меньший риск смерти в последующие 10 лет. Те, кто достиг отметки в 8000 шагов три-семь дней в неделю, имели на 16,5% меньший риск смертности.

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При этом преимущества исчезают после того, как вы пройдете 8000 шагов три дня в неделю. Это означает, что те, кто столько ходил в течение четырех или более дней, не заметили дальнейшего снижения риска смертности.

В то же время другие данные свидетельствуют о том, что ежедневная ходьба 10 000 шагов связана со снижением риска смертности, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В другом исследовании, опубликованном в 2022 году, было обследовано более 78 000 человек в возрасте от 40 до 79 лет, которые носили наручные измерители шагов. Результаты показали, что те, кто проходил 10 000 шагов в день, имели значительно более низкий риск деменции.

Стандартная цель для шагов по похудению - достичь минимум 10 000 шагов ежедневно. Исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что такое количество шагов в день связано с потерей веса. Однако следует иметь в виду, что 10 000 шагов - это не единственное, что позволило участникам похудеть. Участники также потребляли определенное количество калорий за раз.

В то же время базовым показателем для улучшения физической подготовки является ежедневная цель 5000 шагов. Цели по шагам будут разными, поскольку каждый имеет разный уровень физической подготовки.

Кроме того, ваш возраст также может влиять на количество шагов.

Так, дети и подростки школьного возраста должны проходить минимум 9000 шагов, взрослые в возрасте от 18 до 59 лет - 8000 шагов, взрослые в возрасте 60 лет и старше - от 6000 до 8000 шагов.

Ранее исследования показали, что женщинам в возрасте старше 60 лет нужно в среднем всего 3600 шагов в день, чтобы снизить риск сердечной недостаточности на 26%.

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