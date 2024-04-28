Там сейчас напряженная обстановка.

На юге сейчас напряженная обстановка: армия России пытается выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, но ее атаки тщетны. В то же время, благодаря удачной работе украинских защитников, за сутки противник потерял более сотни солдат.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины. Там говорят, Россия не смогла увеличить натиск:

"Прошедшие сутки в операционной зоне прошли напряженно, однако враг не смог увеличить натиск. На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 бесполезных штурма: по одному в районе Старомайорского и Работино".

Говорится, что украинские защитники наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам с применением авиации, артиллерии различных типов, дронов и тому подобное. В течение суток Силы обороны получили подтверждение, что у врага на Херсонском и Ореховском направлениях стало меньше на 119 солдат и 55 единиц вооружения и военной техники. Это - реактивная система залпового огня "БМ-21", танк, 17 орудий, 2 минометы, 25 единиц автобронетехники, 3 системы радиолокационной борьбы, 2 разведывательных БпЛА "Орлан-10", 2 аэрофотостанции, генератор, лодка. Также уничтожено 4 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта россиян.

В то же время противник наносил авиационные удары КАБами по линии боевого соприкосновения и населенным пунктам вдоль правого берега реки Днепр. Также оккупанты вели аэроразведку различными типами дронов: зафиксировано более двухсот вылетов.

"Противник применил артиллерию, но получил адекватный ответ. Также россияне продолжили массово использовать различные виды дронов-камикадзе, от FPV и "Ланцетов" до "Шахедов". Среди целей - гражданские жители прибрежных населенных пунктов, сельхозтехника, объекты гражданской инфраструктуры и тому подобное. Не гнушается враг и ударами по жилым помещениям", - рассказали в ВСУ.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли на Ореховском направлении 3 авиационных удара с применением 2 управляемых авиабомб и более десяти неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском направлении враг нанес 4 авиаудара, применив 13 управляемых авиабомб и более пяти десятков неуправляемых авиационных ракет. В результате применения одной из авиабомб там разрушено дошкольное учебное заведение. Атаковал враг и дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", направив их на Николаев - повреждены здание гостиницы, гражданские автомобили, объект инфраструктуры.

Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 263 FPV-дрона, 10 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 334 осколочных боеприпаса. В результате на Херсонщине ранены 3 гражданских лица, повреждены частные дома и гражданские автомобили.

Кроме того, оккупанты из артиллерии ударили по Херсону и 19-ти населенным пунктам Херсонщины. Во время артиллерийских обстрелов ранен гражданский человек, повреждены многоэтажки, частные дома, учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сельхозпредприятие, хозяйственные постройки, гараж и гражданские автомобили.

На Николаевщине враг из артиллерии обстрелял Куцурубскую громаду - поврежден частный жилой дом, на Днепропетровщине - Никополь, Мировскую и Покровскую громады - ранены 2 гражданских, повреждены пятиэтажные дома, частные жилые дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи, на Запорожье - 7 населенных пунктов, где тоже разрушено жилье местных жителей.

По данным Сил обороны, в Черном и Азовском морях сейчас наблюдается стабильное отсутствие корабельно-катерного состава. Ракетоносители в основном находятся в пункте базирования Новороссийск. Один из них находится в бухте Севастополя в качестве корабля ПВО.

Новые штурмы войск России - что известно

26 апреля на Ореховском направлении оккупанты совершили 3 штурма: 2 - в районе Старомайорского и один - в районе Работино. На левобережье Днепра было 4 бесполезных штурма в районе Крынок. За то же время ВСУ получили подтверждение о том, что на указанных двух направлениях им удалось "отминусовать" 160 оккупантов и 42 единицы вооружения и военной техники.

Это - 14 пушек, 2 миномета, станковый гранатомет, 17 единиц авто/бронетехники, 6 систем радиолокационной борьбы, разведывательный БпЛА "Суперкам", аэрофотостанция. Также уничтожено 4 полевых пункта боеснабжения противника.

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