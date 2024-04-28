Дмитрий Песков напомнил, что на российской территории много западных активов.

Российские чиновники пригрозили Западу "жестким" ответом в случае конфискации замороженных российских активов, обещая "бесконечные" юридические проблемы и меры "глаз за глаз".

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никогда не уступит территории Украины, которые Москва оккупировала, в обмен на возврат замороженных активов.

"Наша Родина не продается. Российские активы должны оставаться нетронутыми, потому что в противном случае будет суровый ответ на западное воровство. Многие на Западе это уже поняли. Увы, не все", - цитирует Захарову издание Reuters.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России все еще находится много западных денег, которые могут стать мишенью ответных мер Москвы.

"Перспективы судебных разбирательств (против конфискации российских активов) будут широко открыты", - сказал он. "Россия воспользуется этим и будет бесконечно защищать свои интересы".

Замороженные активы РФ для Украины - главные новости

В ответ на войну России против Украины США и их союзники запретили операции с центробанком и минфином России и заблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов на Западе, большая часть которых находится в европейских, а не американских финансовых учреждениях.

Палата представителей США одобрила законопроект о конфискации российских активов для Украины. Известно, что в рамках этой процедуры может получить около 8 миллиардов долларов.

ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов Российской Федерации. Вице-президент ЕК, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что было принято решение отделить, идентифицировать и учитывать доходы от замороженных активов - такой механизм изъятия доходов от российских активов может приносить 3 миллиарда евро в год.

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