Они раскрыли потери оккупантов в бронетехнике.

На Авдеевском направлении продолжают работать американские боевые танки Abrams, Вооруженные силы Украины не отводили их от линии фронта, говорит пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик.

"Российские беспилотники, как и наши FPV-дроны, мешают работать любой технике. Как танкам Abrams, так и БМП Bradley, и пехоте - всем подразделениям. Но неверно говорить, что мы не применяем или отводим американскую технику", - сказала она в комментарии Фокусу.

По ее словам, Соединненые Штаты Америки не говорили отвести свои танки от линии фронта, они работают на этом направлении ежедневно. Блищик подчеркнула, что Abrams показывают хорошие боевые результаты, хотя война и предусматривает потери в технике. При этом захватнические войска теряют больше бронетехники, только в зоне ответственности 47-й ОМБр - более 150 единиц.

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Также американские танки дают украинским военнослужащим мощную огневую поддержку. Пресс-офицер рассказала о случае, когда экипаж выехал на поле боя и с прямой наводки попал по танку оккупантов. "Если бы танк не остановили и он прорвался, пехота оказалась бы в крайне тяжелой ситуации", - добавила она.

Танки Абрамс на войне: последние новости

Напомним, ранее Associated Press сообщило, что украинские войска началаи отводить с линии фронта американские танки Abrams M1A1. По их данным, это происходит из-за активного использования беспилотных летательных аппаратов.

В 92-й ОШБр отмечали, что огневая мощь и актуальность бронированной техники на поле боя в разы уменьшилась в связи с появлением беспилотных систем.

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