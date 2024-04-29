Для противостояния наступлению России нужно все больше призывников.

В Украине не хватает бойцов на фронте, в результате чего усиливаются мобилизационные мероприятия. При этом количество уклонистов от военной службы увеличивается. Об этом говорится в материале The Economist.

В частности, журналисты издания пообщались с несколькими жителями Одессы. Так, бармен Александр говорит: не желая покидать свой дом, боится, что военные могут постучать в его дверь следующим.

"Вы можете уйти, но это билет в один конец. Вы можете поехать на передовую, но это также может быть билет в один конец. Или вы можете остаться здесь и жить в страхе", - рассказывает мужчина.

24-летний Владислав также начал войну как убежденный патриот. В первые месяцы он смотрел сообщения о зверствах россиян и почувствовал сильное желание воевать. Потом мужчины из его круга начали уходить - ушли на восток, на линию фронта. Друзья, родственники, отец и отчим - все стали военными.

Владислав начал получать ужасные новости о реальности войны со слишком малыми боеприпасами. Многие его друзья погибли. Сейчас семья Владислава призывает его держаться подальше от офицеров срочной службы, которые рыщут по улицам Одессы. Он прислушивается к их советам и прячется.

"Не потому, что я боюсь воевать, я боюсь, потому что знаю, что там происходит", - сказал мужчина.

Издание отмечает, что еще одним вызовом является недавнее снижение минимального возраста при мобилизации с 27 до 25 лет.

"Это была насущная необходимость для военных, которые изо всех сил удерживают передовую. Пожалуй, самым важным его положением является требование о том, чтобы все мужчины, имеющие право на призыв, регистрировались в новой онлайн-базе данных, что увеличивает их уязвимость перед призывом", - пишет издание.

Мобилизация в Украине - последние новости

Стало известно, как в Украине будет проходить мобилизация инвалидов с 1 мая. Так, мобилизация инвалидов 2 группы, как и мобилизация инвалидов 3 группы или 1-й, возможна только по их добровольному желанию, если мужчина подпишет контракт с ВСУ. До этого момента им предоставляется отсрочка на 6-12 месяцев в зависимости от заболевания.

Если же военнообязанный в возрасте от 25 до 55 лет получил группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, он должен пройти ВКК, где такой диагноз будет подтвержден. Такое правило не касается военнообязанных, у которых появилась инвалидность I или II группы после травмы в рамках службы и защиты Украины.

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