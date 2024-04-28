Какой церковный праздник отмечают 29 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

29 апреля православные верующие вспоминают девять мучеников в Кызице. Также сегодня Великий понедельник и начало Страстной недели. О традициях и приметах 29 апреля, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

29 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

29 апреля по новому стилю (12 мая - по старому) - день памяти девяти мучеников в Кызице.

Девять святителей - Антипатр, Артема, Магн, Руф, Фавмасий, Феогнид, Феодот, Феостих и Филимон - жили в III веке в городе Кизик вблизи Дарданелльского пролива (сейчас это территория Турции). Они все были разного возраста и родились в разных местах. Объединила их христианская вера - они ее проповедовали. И из-за этого попали под преследования язычников. Всех девятерых схватили и бросили в тюрьму - все мученики погибли.

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Когда на престол взошел император Константин I, то построил храм в честь святителей - туда перенесли их мощи. Со временем оказалось, что мощи чудотворные - они способны исцелять от эпидемий и очень многих болезней, залечивать душевные раны. Поэтому день памяти девяти проповедников также называет Днем девяти целителей.

Праздник 29 апреля по старому стилю - день памяти мучениц Агапии, Ирины, Хионии.

О чем говорят приметы на 29 апреля

По приметам дня можно определить, каким будет лето и урожай:

небосклон днем ясный - лето будет теплым и урожайным;

муравьи ищут сухое место - пойдет дождь;

слышен гром - ненастье будет долгим;

жаркий день сегодня - конец мая будет холодным.

Сегодня принято собирать лекарственные травы - считается, что в День целителей они имеют сверхъестественную силу.

Что можно делать 29 апреля

В этот день у девятерых святых просят исцеления от любых болезней. Считается, что целители помогают людям, которые страдают психическими расстройствами и эпилепсией, также просят святых избавить от оспы и лихорадки.

29 апреля начинается Страстная неделя, или седмица - самая строгая накануне светлого праздника Пасхи. Эта дата одинакова как для нового, так и для старого церковного календаря.

Каждый день седмицы имеет свой смысл и называется Великим. В Великий понедельник в храмах вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, которого продали в рабство его же братья. Иосиф стал прообразом страдающего Спасителя. Также в понедельник в храмах начинают Чин мироварения - изготавливают особое освященное ароматическое масло (миро), его применяют для помазания после крещения.

Что нельзя делать 29 апреля

Вся Страстная неделя имеет немало запретов.

В Великий понедельник, как и остальные дни до самой Пасхи, нельзя ссориться, злословить, скандалить, веселиться, праздновать свадьбы, дни рождения. В церкви не проводят венчание и таинство крещения - проходят только торжественные службы и подготовка к Пасхе.

29 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Артём, Василий, Иван.

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