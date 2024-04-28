Она призывает немцев "спрятать своё высокомерие" и "поучиться у соседей".

Главный редактор Bild Марион Хорн раскритиковала нечеткую позицию Германии по вопросам безопасности в Европе и противостояния Владимиру Путину.

В своей колонке она призывает немцев "спрятать своё высокомерие" и "поучиться у соседей". В частности, одной из сфер, в которой она предлагает обратить внимание на опыт других европейских стран, является тема безопасности в свете российской агрессии.

"Такие страны, как Польша, Финляндия и страны Балтии, демонстрируют чёткую позицию по отношению к Путину. Но мы, немцы, сейчас трактуем сдерживание таким образом, что определяем красные линии для себя ("не стать воюющей стороной"), а не для агрессора Путина. Хотя он ясно дал понять, что хочет уничтожить нашу свободную Европу", - написала главный редактор Bild.

Видео дня

Позиция Германии в войне Украине

Власти Украины еще в мае 2023 года официально запросили у Германии ракеты Taurus. Однако немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона не предоставит украинской такое вооружение, потому что якобы наша армия не сможет использовать его без привлечения солдат из Германии, а это, по словам канцлера, "красная линия", которую он не хочет пересекать.

Германия также является одним из самых яростных противников изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины, поскольку опасается, что это может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны.

Вас также могут заинтересовать новости: