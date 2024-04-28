Появился снимок пораженного вражеского военного аєродрома, который спутник сделал 28 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и уже стали известны подробности недавнего дронового удара по российскому военному объекту - аэродрому "Кущевская" (станица Кущевская в Краснодарском крае).

Сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк в Twitter показал снимки аэродрома, сделанные спутником Planet Labs, до и после атаки. Один из снимков был сделан 19 марта, на нам видны целые военные самолеты противника и ангар.

На спутниковом снимке, который датируется 28 апреля, видны последствия удара.

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Журналисты узнали, что в ночь на 28 на территории аэродрома "Кущевская" прозвучали взрывы. Источники УНИАН сообщили, что взрывной инцидент в России случился благодаря украинским дронам, запущенным Службой безопасности Украины.

Позже появилась информация, что на аэродроме мог быть уничтожен склад, на котором находились универсальные модульные планирующие комплекты, что могли использовать для превращения обычных авиабомб в управляемые.

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны против украинцев Россия уже понесла серьезные авиационные потери. Украинские воины ликвидировали 348 самолетов и 325 вертолетов.

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