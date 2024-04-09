Мы разобрались, получат ли украинцы в этом году дополнительные дни отдыха на Пасху.

В начале мае в Украине отмечается Пасха 2024 - самый светлый и долгожданный праздник для всех христиан. Даже во время полномасштабной войны с Россией украинцы будут отмечать Воскресение Христово и молиться о скорейшей победе в войне.

Обычно в честь праздника украинцам дают дополнительные дни отдыха, но война вносит свои коррективы. Мы разобрались, будет ли выходной на Пасху 2024 и другие пасхальные праздники.

Выходной на Пасху 2024 Украина

Выходные дни на Пасху в Украине предоставляются согласно Статье 73 Кодекса законов о труде. Поскольку праздник всегда выпадает на воскресенье, нерабочим днём объявляется следующий за ним понедельник.

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В этом году православное Воскресение Христово выпадает на 5 мая. Поэтому дополнительный выходной на Пасху 2024 предоставляется 6 мая в понедельник.

Однако во время действия военного положения дополнительные нерабочие дни отменяются. Для большинства украинцев 6 мая будет обычным рабочим днем. Впрочем, работодатели на свое усмотрение могут дать сотрудникам день отдыха. Поэтому будет ли выходной на Пасху - зависит от конкретной компании.

Выходные на пасхальные праздники

После Пасхи верующие отмечают пасхальные праздники, такие как Вознесение и День Святого Духа. Из пасхальных праздников официальный нерабочий день в Украине предоставляется на Троицу.

Троица 2024 года наступит 23 июня и, как и Пасха, всегда выпадает на воскресенье. Поэтому дополнительным нерабочим днем должен быть понедельник 24 июня. Как и в случае с Воскресением Христовым, выходной на Троицу 2024 является необязательным во время военного положения и зависит от работодателя.

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