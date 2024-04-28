Участь лидера Украины предрешена, заявил глава МЗС России публично.

"Специфический президент специфического режима" - в таком тоне высказался глава МИД России Дмитрий Песков о лидере Украины Владимире Зеленском.

Дипломат публично сказал пропагандисту Павлу Зарубину в комментарии, что участь Зеленского - предрешена. Таким образом Песков отреагировал на реплики Зеленского о том, что Запад помогает Украине оружием, и что это хорошая сделка для украинской армии. Песков возмутился тем, что украинцы защищают свое государство:

"Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем... Не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны. Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. Совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и в Украине, поставят под сомнение его легитимность".

Песков спрогнозировал, что вскоре Зеленскому придется оправдываться за свои решения. Но для России главное - продолжить воевать с Украиной, акцентировал Песков. "Здесь для нас главное - мы должны продолжить "специальную военную операцию", обезопасить себя", - объявил он.

Россия недовольна голосованием США о помощи Украине

Отметим, среди политического руководства России доносится критика в связи с решением Палаты представителей США одобрить законопроект о военной и финансовой помощи Украине (голосование было 20 апреля). Помимо Пескова, словесные "шпильки" в адрес Запада и Украины озвучивал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев - еще один политический сторонник режима Путина.

Он также говорил, что цель Запада - максимальное количество жертв войны. Последнюю, как любят умалчивать в России, развязала сама Москва. Медведев назвал 61 млрд от США Украине "кровавыми долларами" и заявил, что правда и сила - за Россией.

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