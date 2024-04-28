Пограничники обнаружили тела двух мужчин.

В Закарпатской области пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, которые пытались переплыть реку.

Об этом говорится в сообщении на странице Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины в Facebook. В ведомстве говорят:

"Тела двух мужчин в реке Тиса обнаружили вчера вечером во время патрулирования украинско-румынской границы пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда. К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции".

Отмечается, что из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только на утро. Сейчас личности погибших устанавливаются.

"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису", - отмечается в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно, особенно в темное время суток. "Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью", - пояснили они.

Украинцы платят большие деньги - хотят незаконно пересечь границу

Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что расценки за незаконную переправку людей из Украины за границу колеблются от 3 до 10 тыс. долларов.

Он рассказал, что когда нарушители задерживаются, то с ними проводится "фильтрация" для того, чтобы установить организаторов нелегальной схемы переправки через государственную границу, каким образом организаторы пытались их переправить, выяснить другие детали.

Демченко также прокомментировал привлечение организаторами подростков, чтобы те выступали в роли проводников и доводили нарушителей до границы. По словам спикера, организаторы делают ставку на то, что для подростков не предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу. Впрочем, ответственность за действия детей несут, в частности родители.

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