Партизаны движения украинцев и крымских татар "Атеш" показали, как выглядит ⁨одна из самых больших и охраняемых нефтебаз в оккупированном Джанкое.

Они опубликовали в своем Telegram-канале фотографии, сделанные еще в феврале. Партизаны отмечают, что следили за ней с конца 2023 года. Им удалось зафиксировать пути логистики и технику, которую захватчики используют для перевозки нефтепродуктов.

"Вся территория полностью ограждена, её постоянно патрулируют, и по всему периметру расположены десятки камер. Они установлены как на видных местах, так и в точках для скрытой видеофиксации, что демонстрирует, насколько оккупанты дорожат этим объектом", - говорится в сообщении.

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