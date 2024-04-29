Это называют "breaching whale".

Национальный антарктический научный центр опубликовал видео, на котором можно увидеть, как прыгают киты в Антарктике.

Ученые отмечают, что обычным людям должно действительно повезти увидеть такое, хотя и прыгают киты нередко. Наиболее прыгучим среди своего подотряда усатых китов является горбач. На видео, которое снял Руслан Белозеров, можно увидеть молодого представителя горбунов.

Прыжок, который называют breaching whale, является одним из типов поведения горбунов на поверхности воды. Всего их выделяют почти два десятка. Также существуют различные типы оборотов во время прыжков - по часовой стрелке, против нее или вообще без поворота, когда кит падает на спину или бок.

Видео дня

Ученые предполагают, что это может быть способом коммуникации между китами, или попыткой избавиться от паразитов, которые массово живут на их коже, и "почесаться" о воду.

Изучение китов в Антарктике: что известно

В 2018 году на украинской станции "Академик Вернадский" начали комплексную программу исследования китообразных. Она включает фотоидентификацию, отбор биопсий и запись звуков китов.

Недавно украинские ученые рассказали, что смогли записать "общение" южных плавунов. Они отметили, что это наименее исследованный вид китов в мире.

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