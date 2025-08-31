Valve забанила аккаунт Counter-Strike 2 с инвентарём на 1.7 миллионов долларов

Компания утверждает, что аккаунт использовался для отмывания денег.

В Counter-Strike 2 заблокировали аккаунт китайского игрока под ником King. В его инвентаре находились косметические предметы на примерно 1.7 миллионов долларов.

Как сообщает блогер olafkswg, в заблокированном инвентаре лежат около 200 сверхредких скинов, а также 8 наклеек Katowice 2014, каждая из которых оценивается в десятки тысяч долларов. Теперь вся косметика King заморожена, он не сможет ни продать её, ни передать на другой аккаунт.

Сама Valve обвиняет King в участии в схеме по отмыву денег. В письме игроку компания указала, что платформа запрещает использовать краденные кредитные карты и сторонние аккаунты. Впрочем, Steam оставил King возможность обратиться в техническую поддержку и подать апелляцию.

Ранее мы рассказывали, что в Counter-Strike 2 продали самый редкий скин в игре за 45 тысяч долларов. Это самая обычная бронзовая раскраска для дешёвого автомата, но с уникальным техническим параметром, который делает скин буквально самым "новым" в игре.

Кроме того, недавно общая стоимость скинов Counter-Strike 2 достигла 4,3 млрд долларов на фоне решений Трампа. Пока S&P 500 и криптовалюты падают, скины продолжают дорожать.

