Декабрь 2025 года будет довольно теплым и мало похожим на зиму.

Последний месяц 2025 года мало будет напоминать зиму. Погода в декабре удивит украинцев непривычным теплом. Температура редко будет падать ниже нуля, а дождей ожидается больше, чем снега. Серьезных заморозков также можно не бояться. Мы подготовили прогноз от синоптиков на весь месяц в самых крупных городах Украины.

Погода на декабрь 2025 в Киеве

Как сообщает погодный сайт Wisemeteo, жители столицы в декабре редко будут видеть солнце, но почти не почувствуют морозов. Из всех дат только 23 числа дневная температура будет отрицательной. Прогноз погоды на месяц предсказывает медленное снижение температуры в первую половину месяца. Вторая половина будет контрастной и с периодическими осадками, а также очень пасмурной. Новый год пройдет с дождем и температурой +4°.

Погода во Львове

Львовяне в этом месяце смогут наслаждаться солнцем гораздо чаще киевлян. Но и осадков им достанется больше - 12 дней месяца будут с дождем или снегом. Дневная температура ни разу не опустится ниже нуля, поэтому погода в декабре 2025 в целом будет теплой. Устойчивый снежный покров вряд ли образуется, но стоит опасаться гололеда.

Погода в Харькове

Зима начнется с потепления, и только ко второй неделе ожидаются первые заморозки. Но больших "минусов" не будет. Во второй половине месяца погода на декабрь будет довольно однообразной по температуре, но с частым чередованием солнечных и пасмурных дней. Осадки будут редким явлением - только 6 дней пройдут со снегом или дождем.

Погода в Одессе

Одесские любители снега будут разочарованы, поскольку погода на декабрь 2025 не предусматривает снегопадов. Температура за весь месяц ни разу не упадет ниже 0°. Самыми холодными днями будут 13, 14, 16 и 24 число.

Погода в Днепре

Декабрь в Днепре будет переменчивым. По прогнозу облачная погода часто сменяет пасмурную, а температура постоянно колеблется. Во вторую неделю месяца стоит ожидать ночных заморозков, но затем снова потеплеет. С 23 по 30 число температура незначительно снизится.

