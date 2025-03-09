Общая стоимость скинов Counter-Strike 2 достигла 4,3 млрд долларов на фоне решений Трампа

Пока S&P 500 и криптовалюты падают, скины продолжают дорожать.

Рынок скинов Counter-Strike 2 впервые превысил отметку в 4,3 миллиарда долларов, установив новый рекорд. Предыдущий пик был зафиксирован в апреле 2023 года.

Bloomberg отметил, что рынок цифровых косметических предметов Counter-Strike 2 продолжает расти, несмотря на падение традиционных финансовых активов, таких как индекс S&P 500 и криптовалюты. По мнению издания, на спад последних повлияли введение торговых пошлин Дональдом Трампом и его планы по созданию стратегического резерва биткоинов. Однако эти факторы не затрагивают цифровую экономику CS2, которая развивается по собственным законам.

Аналитики объясняют рост уникальной природой экономики скинов: цену формируют редкость предметов, активность игроков и непредсказуемые рыночные факторы: "Экономика цифровых активов живёт по собственным правилам", - отмечает Юст ван Дрейнен, глава аналитической компании Aldora.

Видео дня

Некоторые скины в CS2 действительно оцениваются очень высоко. Например, в июне прошлого года уникальный облик для AK-47 ушёл с торговой площадки за рекордные миллион долларов.

Ранее мы рассказывали, что Steam поставил новый рекорд по количеству одновременных игроков. После релиза Monster Hunter Wilds на платформе находились 40 миллионов человек.

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